Роскомнадзор может начать блокировать звонки через мессенджеры

Роскомнадзор технологически может инициировать блокировку звонков через мессенджеры, если они будут противоречить российским законам, в рамках борьбы с мошенничеством. Однако основания для этого будут дополнительно прорабатываться, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов, чьи слова приводит ТАСС.

При этом сам мессенджер будет функционировать, а звонки окажутся под запретом. «Это жесткая мера, которая возможна как один из способов борьбы с мошенническими схемами», – отметил Липов, отвечая на вопросы ТАСС.

Глава Роскомнадзора пояснил, что в России может появиться набор требований к иностранным мессенджерам, который обеспечит безопасные звонки для граждан от действий мошенников. Мессенджер должен будет предоставить пользователю возможность самостоятельно фильтровать входящие вызовы, например, от абонентов из-за границы или не из записной книжки. В этом случае Роскомнадзор сможет устанавливать временные ограничения на звонки через определенные платформы до выполнения этих условий.

«Условно говоря – пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать», – добавил Андрей Липов.