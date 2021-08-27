В РФ могут ужесточить требование к участникам школьных олимпиад

Требования к проведению олимпиад для школьников, которые дают им право на поступление в вузы без экзаменов, нужно пересмотреть и ужесточить, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо очень внимательно посмотреть на систему олимпиад. Количество олимпиадников увеличивается. Мне кажется, требования к проведению олимпиад в этом году надо пересмотреть и серьезно их ужесточить», — сказал он.

Министр считает, что следует комплексно решать проблему вузов, где количество студентов-стобалльников, а также призеров и победителей олимпиад превосходит количество бюджетных мест.

Он предложил три меры для выхода из данной ситуации.

«Я думаю, три меры: увеличение количества топовых вузов, в которые будут стремиться абитуриенты, более жесткие требования к олимпиадам и, я думаю, что одновременно с нашими коллегами из Минпросвещения и из Рособрнадзора мы, конечно, в том числе посмотрим внимательно на ЕГЭ. К нему нет серьезных претензий, но мы проанализируем в этом году, как по отдельным дисциплинам увеличивается год от года количество стобалльников», — отметил Фальков.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков предложил изменить систему приема студентов в вузы.