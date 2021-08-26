Глава Всероссийского фонда образования предложил изменить систему приема в вузы

Российским вузам следует переходить к системе приема без подачи документов в различные вузы на несколько специальностей. Абитуриентам следует заранее определяться с тем, куда они будут поступать, считает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Нам надо переходить к приему в вузы без подачи документов в несколько вузов на различные специальности, без двух волн. Надо, чтобы выпускники школ заранее определялись, в какой вуз они хотят поступить, на какую специальность они идут. Надо заниматься нормальной профориентацией в школе», — высказался эксперт.

В этом году в некоторых вузах России не набралось нужного количества первокурсников на фоне отмены второй волны зачисления, поэтому учебные заведения объявили о дополнительном наборе абитуриентов. Речь идет о нескольких факультетах МГУ и некоторых региональных университетах.

По мнению Комкова, вузы сталкиваются с необходимостью объявлять дополнительный набор из-за того, что абитуриенты к моменту зачисления все еще не определились с тем, какую специальность они планируют осваивать. Именно поэтому выпускники школ склонны подавать документы сразу в несколько вузов на самые разные специальности.

Он отметил также, что образованию в России следует вернуться к «классической» системе выпускных и вступительных экзаменов.

«Это традиционные классические выпускные экзамены за курс средней школы и традиционные классические вступительные экзамены в высшие учебные заведения. При этом надо учитывать, конечно, все достижения школьника за курс средней школы, учитывать наиболее значимые олимпиады», — считает Комков.

Ранее зачисление в вузы проходило в три этапа. В первую очередь поступали победители школьных олимпиад и другие обладатели льгот. Затем зачислялись абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ, а после, во второй волне, все остальные абитуриенты.

В этом году вторая волна была отменена. Будущие студенты перед зачислением должны были окончательно определиться с вузом, где они планируют учиться, но при этом, количество направлений подготовки увеличилось: участвовать в конкурсе разрешалось сразу на десяти факультетах одного вуза.