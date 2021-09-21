В России доступность первичного звена здравоохранения к 2024 году должна составить 100%

Необходимо к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения в РФ и улучшить его работу, заявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, которое он провел в режиме видеоконференции, передает пресс-служба Кремля.

Также российский лидер отметил, что благодаря строительству новых школ и капремонту уже существующих учебных заведений наконец появится возможность отказаться от третьих смен.

Для достижения всех национальных целей развития нужно обеспечить слаженную работу Правительства, регионов, бизнеса и избранной в результате выборов-2021 Госдумы.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Путин в ближайшую неделю встретится с лидерами партий, прошедших в Госдуму РФ по итогам голосования.