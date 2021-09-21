Путин встретится с руководителями партий, прошедших в Госдуму РФ

Президент России Владимир Путин до конца этой недели встретится с лидерами партий, которые прошли в Госдуму РФ по результатам выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Я уже вчера говорил, что президент имеет в виду до конца этой недели встречи с руководителями политических партий, будет в режиме видеоконференции. И, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах», – рассказал представитель Кремля.

По данным ЦИК, в восьмой созыв Госдумы прошли представители восьми партий. По федеральному округу в Госдуму прошли «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по результатам обработки всех итоговых протоколов «Единая Россия» набрала 49,82% голосов.