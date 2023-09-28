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В результате взрыва на складе в Узбекистане погиб подросток, еще 163 человека ранены
В результате сильного взрыва и пожара на складе компании «Интер логистик» в Сергелийском районе Ташкента погиб 15-летний подросток, еще 163 человека получили травмы различной тяжести, сообщили в Минздраве республики.
«В общей сложности 24 человека госпитализированы в Республиканский научный центр неотложной помощи и его Ташкентский областной филиал, Ташкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи, Республиканскую № 1 и городские клинические больницы № 1 и городскую тугурукхану № 1. Остальным 138 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь. В результате аварии один ребенок-подросток 2006 года рождения скончался на месте происшествия и был доставлен в больницу без признаков жизни», – указано в Telegram-канале ведомства.
Напомним, сегодня рано утром в Сергелийском районе Ташкента произошли взрыв и пожар. Отмечается, что пожар произошел из-за удара молнии на складе, принадлежащем компании «Интер Логистика».
Позднее МЧС Узбекистана сообщило о локализации пожара. В настоящее время на месте работает специальная лаборатория МЧС, развернут оперативный штаб. Тушение пожара продолжается.
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