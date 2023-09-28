В столице Узбекистана произошел мощный взрыв на складе

Сегодня рано утром в Сергелийском районе Ташкента произошли взрыв и пожар. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Узбекистана.

«Поступило сообщение о пожаре, вызванном сильной вспышкой на одном из складов Сергелийского района города Ташкента», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. На место прибыли 16 пожарно-спасательных бригад, уточнили в МЧС.

Как сообщили в Telegram-канале Минздрава Узбекистана, пострадавших доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Пока среди них нет пациентов с тяжелыми травмами.

Отмечается, что пожар произошел из-за удара молнии на складе, принадлежащем компании «Интер Логистика».

Позднее МЧС Узбекистана сообщило о локализации пожара. В настоящее время на месте работает специальная лаборатория МЧС, развернут оперативный штаб. Тушение пожара продолжается.