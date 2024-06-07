В результате ударов ВСУ по Луганску пострадали 43 человека

По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека. Об сообщает Правительство Луганской Народной Республики.

«В результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека, из них – четверо детей», – сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко,

Из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке извлечены тела четырех погибших мирных жителей.

Напомним, сегодня Луганск подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных Сил Украины. Повреждения получили 33 многоэтажки в восточной части города. Также при обстреле пострадали две школы, три детских сада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и эвакуируют людей. Правоохранители, пожарные и медики делают все возможное для спасения человеческих жизней.