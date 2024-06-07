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СВО 7 июня 2024 11:52

Из- за ракетного удара ВСУ по Луганску, предварительно, пострадали 20 человек

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Сегодня город Луганск подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, сообщил Пасечник.

По предварительным данным, озвученным местными властями, в результате атаки пострадали не менее 20 человек, среди которых восьмилетний ребенок.

Пресс-секретарь главы Луганской Народной Республики сообщил о значительных повреждениях гражданской инфраструктуры.

#спецоперация на Украине
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