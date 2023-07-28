В результате разгерметизации трубопровода в Альметьевске угрозы загрязнения водоемов нет

В «Татнефти» прокомментировали ситуацию с разгерметизацией трубопровода в Альметьевске.

По их информации, работа трубопровода временно приостановлена, порыв был оперативно устранен.

Угрозы попадания нефтесодержащей жидкости в водоемы нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На постоянной основе ведется мониторинг окружающей среды.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вблизи микрорайона Дружба в Альметьевске произошла разгерметизация нефтепровода. В результате загрязнена почва площадью 198 квадратных метров. Об этом сообщает Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.