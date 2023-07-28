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Происшествия 28 июля 2023 11:46

В Альметьевске произошла разгерметизация нефтепровода на площади почти 200 квадратов

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Вблизи микрорайона Дружба в Альметьевске произошла разгерметизация нефтепровода. В результате загрязнена почва площадью 198 квадратных метров. Об этом сообщает Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Инспекторы управления выехали на место происшествия и установили, что произошла разгерметизация сборного нефтепровода от скважины №27159 до НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «ТАТНЕФТЬ им. В.Д. Шашина».

Отмечается, что специалисты лаборатории произвели отборы проб фоновой и загрязненной почвы. По результатам лабораторных исследований будет принято решение о применении административных мер.

#загрязнение почвы #нефтепродукты
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