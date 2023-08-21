В результате падения беспилотника в Подмосковье пострадали два человека

Из-за падения обломков в Подмосковье пострадали два человека, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась», – указал он в своем сообщении.

Фото: Telegram-канал губернатора Московской области

Напомним, сегодня над Московской областью силы ПВО сбили два украинских беспилотника. Один беспилотник был подавлен и потерпел крушение в Рузском районе, еще один беспилотный летательный аппарат рухнул на территории Истринского района Подмосковья.

Губернатор Московоской области также сообщил, что в одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в Истре. Кроме того, выбиты окна в трех домах.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.