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В результате падения беспилотника в Подмосковье пострадали два человека
Из-за падения обломков в Подмосковье пострадали два человека, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась», – указал он в своем сообщении.
Напомним, сегодня над Московской областью силы ПВО сбили два украинских беспилотника. Один беспилотник был подавлен и потерпел крушение в Рузском районе, еще один беспилотный летательный аппарат рухнул на территории Истринского района Подмосковья.
Губернатор Московоской области также сообщил, что в одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в Истре. Кроме того, выбиты окна в трех домах.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.
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