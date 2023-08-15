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В результате обстрела в Белгородской области пострадали два человека
Сегодня под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Отмечается, что три мины разорвались рядом с частным жилым домом.
В результате обстрела пострадали двое жителей. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и позвоночника, в тяжелом состоянии доставлен в белгородскую больницу. Пострадавшая женщина с осколочными ранениями доставлена в ЦРБ. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, отметил губернатор.
Ранее «Татар-информ» сообщал о повреждении трех частных домов при обстреле села в Белгородской области. Отмечается, что под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа.
«Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи» – сообщал Гладков.
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