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Гладков сообщил о повреждениях после обстрела Белгородской области
Три частных дома повреждены при обстреле села в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Отмечается, что под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет.
«Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи», – указано в сообщении.
В настоящее время на месте работают аварийные бригады и оперативные службы. Информация по разрушениям уточняется, дополнил Гладков.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате обстрела поселка Красное в Шебекинском округе пострадал мужчина.
«Есть один пострадавший — комбайнер, который в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. У мужчины осколочное ранение голеностопа», — отмечал губернатор.
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