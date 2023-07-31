news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 31 июля 2023 20:06

Гладков сообщил о повреждениях после обстрела Белгородской области

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Три частных дома повреждены при обстреле села в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Отмечается, что под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет.

«Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи», – указано в сообщении.

В настоящее время на месте работают аварийные бригады и оперативные службы. Информация по разрушениям уточняется, дополнил Гладков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате обстрела поселка Красное в Шебекинском округе пострадал мужчина.

«Есть один пострадавший — комбайнер, который в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. У мужчины осколочное ранение голеностопа», — отмечал губернатор.

#Белгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное