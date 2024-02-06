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В результате обрушения крыши пункта приема металла в Казани погиб рабочий
Как стало известно «Татар-информу», в результате обрушения крыши пункта приема металла на Тэцевской в Казани погиб 34-летний рабочий.
В свою очередь в ГУ МЧС России по РТ сообщили, что из здания успели эвакуироваться 39 человек. Прибывшие пожарные и спасатели обследовали завалы. Тело погибшего 34-летнего работника обнаружили спасатели.
Напомним, сегодня днем из-за большого скопления снега обрушилась крыша здания фирмы «Втормет».
«На место происшествия выехала прокурор Московского района Казани Ольга Малых. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются», – указали в прокуратуре.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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