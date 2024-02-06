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Происшествия 6 февраля 2024 13:24

На Тэцевской в Казани обрушилась крыша пункта приема металла

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Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об обрушении крыши пункта приема металла на улице Тэцевской в Казани. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным ведомства, сегодня днем из-за большого скопления снега обрушилась крыша здания фирмы «Втормет».

«На место происшествия выехала прокурор Московского района Казани Ольга Малых. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются», – указали в прокуратуре.

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