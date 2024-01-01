В результате ночного обстрела в Донецке погибли четыре человека

В результате ночного обстрела Донецка погибли четыре человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале. Как передает ТАСС, число погибших в результате обстрела достигло 14.

Известно, что ровно в полночь 1 января украинские войска нанесли массированный удар по центру Донецка.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что «нанести удары по Донецку в новогоднюю ночь могло только "террористическое зверье"».