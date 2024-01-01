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СВО 1 января 2024 14:32

В результате ночного обстрела в Донецке погибли четыре человека

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В результате ночного обстрела Донецка погибли четыре человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале. Как передает ТАСС, число погибших в результате обстрела достигло 14.

Известно, что ровно в полночь 1 января украинские войска нанесли массированный удар по центру Донецка.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что «нанести удары по Донецку в новогоднюю ночь могло только "террористическое зверье"».

#спецоперация на Украине #ДНР
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