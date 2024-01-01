Захарова назвала удары по Донецку в новогоднюю ночь поступком «террористического зверья»

Нанести удары по Донецку в новогоднюю ночь могло только «террористическое зверье». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье», — поделилась она своим пониманием происходящего в Telegram-канале.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела в центре Донецка погибли четыре человека и еще 13 получили ранения.