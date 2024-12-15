В результате крушения танкера в Керченском проливе один человек погиб

13 моряков эвакуировали с танкера, который сел на мель в Керченском проливе.

Как сообщает ТАСС, один человек погиб.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в Керченском проливе танкер «Волгонефть 212» на борту которого находятся 13 человек, терпит бедствие в Керченском проливе, танкер «Волгонефть 239» получил повреждения.