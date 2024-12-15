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Происшествия 15 декабря 2024 14:13

На видео из Керченского пролива видно, как терпящий бедствие танкер уходит под воду

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Южная транспортная прокуратура опубликовала видео из Керченского пролива, на котором видно, как терпящий бедствие танкер уходит под воду.

Как сообщают РИА Новости, восемь членов экипажа судна «Волгонефть 212» подняли из воды, спасение еще пяти человек продолжается.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в Керченском проливе танкер «Волгонефть 212» на борту которого находятся 13 человек, терпит бедствие в Керченском проливе, танкер «Волгонефть 239» получил повреждения.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку после крушения судов.

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