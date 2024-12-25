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В результате крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что на данный момент известно о шести выживших при крушении самолета в Актау, пишет РИА Новости.
Как уточнили в минтрансе Казахстана, на борту упавшего самолета Azal находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
По информации аэропорта Чечни, из-за тумана рейс перенаправили в Махачкалу. Самолет выполнял регулярные рейсы из Грозного в Баку. На месте падения судна возник пожар. Спасательные подразделения уже приступили к тушению пожара, сообщили в МЧС.
Как пишет Sputnik Азербайджан, причиной крушения могло стать столкновение самолета со стаей птиц.
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