В результате крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что на данный момент известно о шести выживших при крушении самолета в Актау, пишет РИА Новости.

Как уточнили в минтрансе Казахстана, на борту упавшего самолета Azal находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

По информации аэропорта Чечни, из-за тумана рейс перенаправили в Махачкалу. Самолет выполнял регулярные рейсы из Грозного в Баку. На месте падения судна возник пожар. Спасательные подразделения уже приступили к тушению пожара, сообщили в МЧС.

Как пишет Sputnik Азербайджан, причиной крушения могло стать столкновение самолета со стаей птиц.