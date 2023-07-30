В результате буйства стихии в Казани упали 165 деревьев, повреждены 19 машин. Об этом на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан в Кабинете Министров РТ, посвящëнном ликвидации негативных последствий комплекса метеоявлений рассказал начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин.

«Начиная с 18.20 начали поступать сообщения об отключении электроэнергии, поваленных деревьях и поврежденных автомобилях, сорванных крыш домов. Информация до сих пор поступает, при этом, на 10.00 сегодняшнего дня поступило 318 сообщений, в том числе 165 – по упавшим деревьям, 19 сообщений по поврежденным машинам, по поврежденным крышам – 16 сообщений», – сообщил Чанкин.

Кроме этого, более 200 сообщений поступило от казанцев об отключении электроэнергии. Различные травмы получили и жители города – 23 человека получили травмы, двум понадобилась госпитализация, добавил начальник управления.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, буйство стихии накануне вечером наблюдали жители Татарстана и соседних регионов. Все соцсети и телеграм-каналы пестрили фотографиями и видео затопленных дорог и машин. Ветер переворачивал мусорные урны, срывал кровли, в одном из кафе в центре Казани выбило стеклянную дверь.