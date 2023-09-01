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В результате атаки украинского БПЛА в Курской области повреждено здание
Сегодня утром Курчатов подвергся атаке со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Роман Старовойт.
«Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад», – указано в сообщении.
Ранее появилась информация о падении двух БПЛА в Курской области. По словам губернатора, падение второго БПЛА не подтверждено - пролет первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Сегодня также силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа, летевший к Москве. Беспилотник самолетного типа удалось ликвидировать рядом с Люберцами.
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