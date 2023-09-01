Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа, летевший к Москве

Российскими силами ПВО пресечена попытка киевского режима в очередной раз атаковать территории РФ при помощи беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

«Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний», – указал в своем сообщении Собянин.