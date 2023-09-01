Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа, летевший к Москве
Российскими силами ПВО пресечена попытка киевского режима в очередной раз атаковать территории РФ при помощи беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.
«Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний», – указал в своем сообщении Собянин.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа