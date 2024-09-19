Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В результате атаки беспилотников ВСУ в Торопце пострадали 13 храмов
В городе Торопец Тверской области в результате атаки беспилотников ВСУ повреждены 13 храмов. Об этом сообщили на сайте Русской Православной Церкви.
«Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечает, что от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери. Также пострадало внутреннее убранство храмов», – сказано в сообщении.
Вчера правительство Тверской области сообщило, что в результате падения обломков БПЛА в Торопце начался пожар. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»