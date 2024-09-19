В результате атаки беспилотников ВСУ в Торопце пострадали 13 храмов

В городе Торопец Тверской области в результате атаки беспилотников ВСУ повреждены 13 храмов. Об этом сообщили на сайте Русской Православной Церкви.

«Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечает, что от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери. Также пострадало внутреннее убранство храмов», – сказано в сообщении.

Вчера правительство Тверской области сообщило, что в результате падения обломков БПЛА в Торопце начался пожар. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город.