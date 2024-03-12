В результате атаки беспилотников в Кстовской промзоне произошел пожар

Сегодня утром беспилонтики атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области – объект топливно-энергетического комплекса. В результате на одной из установок по переработке нефти возник пожар, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб», – указал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь ТАСС в «Лукойле» сообщили, что работа технологической установки «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановлена «в связи с инцидентом».

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над регионами России уничтожено и перехвачено 26 украинских беспилотников.