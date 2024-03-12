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Над регионами России уничтожено и перехвачено 26 украинских беспилотников
Ночью пресечены попытки Украины совершить атаку c применением 26 беспилотников по объектам в России, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.
Над территорией Московской области были перехвачены и уничтожены два БПЛА, Ленинградской — один, Белгородской — семь, Курской — 12, по одному над Брянской и Тульской, два — над Орловской.
Власти Орла после падения беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек. Они находятся в пункте временного размещения, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Юрий Парахин. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории всей области объявлен сигнал ракетной опасности.
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