В ресурсах Республиканского маркетингового центра участвовали 472 челнинских поставщика

В 2021 году в электронных торгах в ресурсах Республиканского маркетингового центра приняли участие 472 поставщика из Набережных Челнов. По данному показателю среди муниципальных образований республики Набережные Челны находятся на второй позиции после Казани. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник отдела муниципальных заказов Марсель Хайрутдинов.

В закупочном модуле Республиканского маркетингового центра — биржевой площадке bp.zakazrf.ru — сегодня можно купить и продать любой товар или услугу, начиная от строительных материалов заканчивая услугами по организации праздников, вне зависимости от правовой формы организации, услуги РМЦ доступны также для самозанятых.

На данной площадке можно не только приобрести необходимые товары или услуги, а еще и сэкономить собственные средства. Объем закупок коммерческих заказчиков по сравнению с прошлым периодом вырос более чем в восемь раз.

«Для коммерческих предприятий города в закупочном модуле проведено 656 закупок на общую сумму 393 млн рублей. По сумме состоявшихся закупок коммерческих заказчиков Набережные Челны на первом месте. На втором месте — Казань (46 млн рублей) и Альметьевский район (16 млн рублей)», — резюмировал докладчик.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экономия средств по результатам системы госзакупок в Челнах составила 133 млн рублей.