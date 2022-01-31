Экономия средств по результатам системы госзакупок в Челнах составила 133 млн рублей

В 2021 году система закупок в Набережных Челнах сэкономила городскому бюджету более 133 млн рублей. О производстве муниципальных заказов на аппаратном совещании рассказал начальник отдела Марсель Хайрутдинов.

В начале своего выступления докладчик отметил, что муниципальные закупки охватывают практически все сферы рынка — от строительства дорог и крупных объектов до организации питания в социальных учреждениях.

«Эффективность их осуществления, обеспечение конкуренции, открытости и прозрачности, ответственности участников закупок за результативность являются основными принципами контрактной системы. Все важнейшие проекты в сфере закупок, реализуемые сегодня в городе Набережные Челны, направлены в первую очередь на их соблюдение», — подчеркнул он.

Для максимальной прозрачности процедур закупки осуществляются электронными конкурсами, электронными аукционами и закупками на бирже. Для муниципальных заказчиков города в 2021 году отделом муниципального заказа было проведено более 9 тыс. торгов на сумму 5 млрд 383 млн рублей.

«В общем объеме размещенного заказа доля малого и среднего предпринимательства составила 63%, что в сумме составляет 3 млрд 391 млн рублей; основная доля контрактов, 85%, заключены с местными компаниями. Объем закупок на бирже растет с каждым годом», — отметил спикер.

Для привлечения большего количества поставщиков и увеличения конкуренции и экономии бюджетных средств вместо прямых закупок малого объема до 600 тыс. рублей проводятся торги на электронной биржевой площадке Республиканского маркетингового центра.

Мэр Автограда Наиль Магдеев заметил, что количество участников торгов от Челнов не такое высокое, как хотелось бы. «Нужно и дальше проводить обучение, чтобы проводить закупки. Это хорошая возможность для предприятий города Набережные Челны», — заметил он.