В Татарстане потеплеет до +11 градусов

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В первый день новой недели в Татарстане ожидается до +11 градусов тепла. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Днем осадки маловероятны, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами туман. Будет дуть юго-западный, южный ветер, его скорость 4-9 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 12 метров в секунду.

В утренние часы на дорогах республики возможно образование гололедицы.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Татарстане потеплеет до +13 градусов.