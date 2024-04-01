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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане потеплеет до +11 градусов
В первый день новой недели в Татарстане ожидается до +11 градусов тепла. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Днем осадки маловероятны, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами туман. Будет дуть юго-западный, южный ветер, его скорость 4-9 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 12 метров в секунду.
В утренние часы на дорогах республики возможно образование гололедицы.
Ранее сообщалось, что в начале апреля в Татарстане потеплеет до +13 градусов.
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