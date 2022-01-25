В Марий Эл приостановили оказание плановой медпомощи из-за Covid-19

Из-за резкого роста числа заболевших ОРВИ и коронавирусом в поликлиниках Республики Марий Эл прекратили оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщили в Минздраве региона, передает РИА Новости.

«Двадцатого января 2022 года отмечен максимальный прирост заболеваемости на 58% в сравнении с предыдущим днем. Количество вызовов скорой помощи увеличилось в четыре раза. Количество вызовов на дом к взрослым пациентам увеличилось в пять раз», — рассказали в ведомстве.

При этом отмечается рост заболеваемости среди несовершеннолетних. 24 января в столице республики Йошкар-Оле было совершено 1100 вызовов врача на дом к детям, заразившимся ОРВИ или коронавирусом.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации плановый прием в амбулаторно-поликлинических учреждениях был приостановлен. Освободившиеся врачи-специалисты станут оказывать экстренную неотложную помощь в поликлиниках и выезжать к пациентам на дом.

Неделю назад в Республике Марий Эл выявили первые три случая инфицирования новым вариантом коронавируса «омикрон». Ранее Президент России Владимир Путин 12 января из-за прихода новой волны пандемии, вызванной этим штаммом, поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.