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Общество 4 июля 2024 10:42

В Республиканской инфекционной больнице остаются 6 пациентов с ботулизмом

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Из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали еще двоих пациентов, которые вылечились от ботулизма. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«На стационарном лечении остаются шесть человек, в том числе трое в реанимации, из них один на ИВЛ», – рассказали в РКИБ.

Напомним, что татарстанцы отравились салатом из службы доставки. «Татар-информ» подробно рассказывал об этом случае и болезни.

#Здоровье #Массовое отравление #инфекции
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