В Республиканской инфекционной больнице остаются 6 пациентов с ботулизмом

Из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали еще двоих пациентов, которые вылечились от ботулизма. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«На стационарном лечении остаются шесть человек, в том числе трое в реанимации, из них один на ИВЛ», – рассказали в РКИБ.

Напомним, что татарстанцы отравились салатом из службы доставки. «Татар-информ» подробно рассказывал об этом случае и болезни.