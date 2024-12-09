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В Республиканской елке примут участие 1,2 тыс. детей бойцов СВО из Челнов
25 декабря в Ледовом дворце «Татнефть Арена» в Казани состоится Республиканская новогодняя елка для детей бойцов СВО. От Набережных Челнов в ней примут участие 1200 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель руководителя исполкома города Винер Харисов.
Помимо этого, с 17 по 25 декабря для 8 488 детей, отличников, активистов общественных организаций, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей, а также детей служащих в зоне СВО пройдут традиционные елки мэра.
Также учреждения культуры подготовили увлекательные программы, которые стартуют с 11 декабря. Дети и их родители могут посетить интерактивный музыкальный спектакль «Вокруг света с новогодним приветом» во Дворце культуры «КАМАЗ» и музыкальный спектакль «Алиса в стране новогодних чудес» в ДК «Энергетик».
В Татарском драмтеатре им. Аяза Гилязова будет представлена детская сказка «Абугалисина», а в русском драмтеатре «Мастеровые» – спектакль для всей семьи «Буратино».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр города Наиль Магдеев и депутаты Челнов приняли участие в «Елке желаний».
Презентация предоставлена Управлением информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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