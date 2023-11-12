В реке Ик в Татарстане нашли тела двоих рыбаков, пропавших неделю назад

Сегодня волонтеры нашли тела двух жителей Башкортостана, пропавших во время рыбалки 4 ноября. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что тела нашли на двухметровой глубине в 3,5 км от села Новый Мелькен.

В ведомстве указали, что тела погибших извлекли из воды и передали полицейским.

Предварительно, причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Напомним, 5 ноября поступила информация, что двое мужчин из Башкирии в возрасте 44 и 45 лет отправились рыбачить у села Новый Мелькень и перестали выходить на связь.

Позднее рядом с маяком нашли лодку, примерзшую ко льду, а внутри – рыбацкие вещи и медикаменты.