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В Мензелинском районе ищут рыбаков, пропавших два дня назад
Сообщение о том, что в Мензелинском районе пропали двое мужчин, которые ушли на рыбалку, поступило накануне утром. Об этом «Татар-информу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, двое мужчин 45-ти и 46-ти лет утром 4 ноября на моторной лодке уехали на рыбалку на реку Ик у села Новый Мелькень Мензелинского района. С этого дня не выходят на связь.
Как сообщают в ведомстве, на следующий день поступило сообщение о том, что на реке Ик рядом с маяком рыбаки нашли пустую лодку, примерзшую ко льду, внутри есть рыбацкие вещи, лекарства. Также обнаружили вмерзший в лед сапог.
Водолазная группа обследовала 10 квадратных км дна. В настоящее время поиски продолжаются.
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