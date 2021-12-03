В регионы России направлено более 1,2 млн доз «ЭпиВакКороны»

В российские регионы направлено более 1,2 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом РИА Новости сообщили в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.

«24 ноября начались отправки в регионы новой партии вакцины „ЭпиВакКорона“, разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора и зарегистрированной 13 октября 2020 года», — рассказала в центре.

В частности, в Санкт-Петербург направлено 76,6 тыс. доз, в Кемеровскую область — 52,9 тыс. В ближайшее время препарат распределят по пунктам вакцинации.

Темпы вакцинации от коронавируса на сегодняшний день стараются нарастить по всей стране. На совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин подчеркивал, что нужно сбить пик новой волны эпидемии коронавируса. Глава государства неоднократно отмечал безопасность российских вакцин.