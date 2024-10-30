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Общество 30 октября 2024 14:06

В Центре алкогольной политики РФ раскритиковали идею ограничить часы продажи спиртного

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В Центре алкогольной политики РФ раскритиковали идею ограничить часы продажи спиртного
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все ограничительные меры, связанные с распространением алкогольной продукции, рано или поздно отменялись из-за своей неэффективности. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал сократить часы продажи алкоголя в РФ до двух в сутки.

«Да, конечно, есть принцип положительной обратной связи. Чем меньше доступ к алкоголю, тем меньше возможностей выпить. Но тем не менее все подробные меры, как правило, которые вводились в России, в результате потом отменялись», – сказал Шапкин.

По его словам, если в данной отрасли ничего не менять, а просто сократить часы продажи алкоголя, это может привести к росту точек нелегальной торговли.

«Начиная продажами под видом кофе, заканчивая просто нелегальной торговлей через интернет и мессенджеры. Потому что тяга остается, потребность остается, а ограничительные меры приводят к раздражению», – отметил Шапкин.

#алкогольная продукция #алкоголь #Госдума #спиртное #пиво #водка #коньяк
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