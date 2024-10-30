Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Центре алкогольной политики РФ раскритиковали идею ограничить часы продажи спиртного
Все ограничительные меры, связанные с распространением алкогольной продукции, рано или поздно отменялись из-за своей неэффективности. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал сократить часы продажи алкоголя в РФ до двух в сутки.
«Да, конечно, есть принцип положительной обратной связи. Чем меньше доступ к алкоголю, тем меньше возможностей выпить. Но тем не менее все подробные меры, как правило, которые вводились в России, в результате потом отменялись», – сказал Шапкин.
По его словам, если в данной отрасли ничего не менять, а просто сократить часы продажи алкоголя, это может привести к росту точек нелегальной торговли.
«Начиная продажами под видом кофе, заканчивая просто нелегальной торговлей через интернет и мессенджеры. Потому что тяга остается, потребность остается, а ограничительные меры приводят к раздражению», – отметил Шапкин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»