Правительство поручило возобновить оказание плановой медицинской помощи в регионах РФ

До 12 мая регионам поручено возобновить оказание плановой медпомощи. Соответствующее поручение дал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам отчета в Госдуме, сообщает пресс-служба Правительства.

Ранее профилактические осмотры и диспансеризация в регионах, в том числе и в Татарстане, были приостановлены из-за острой фазы коронавируса в России. Теперь все медицинские процедуры и программы реабилитации для переболевших коронавирусом будут производиться в полном объеме. Дальнейшие решения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Ответственным за исполнение поручения назначен Минздрав.

«Необходимую работу он должен провести вместе с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главами регионов. Срок исполнения поручения – 12 мая», – отметила пресс-служба.

Также до 1 июля Минтруд и Минфин рассмотрят вопрос об увеличении субсидий на поддержку общероссийских организаций инвалидов.