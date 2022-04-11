В регионах России развернули еще 39 пунктов размещения переселенцев с Украины

Еще 39 пунктов временного размещения (ПВР) развернули в регионах России для приема вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

«По состоянию на 06.00 мск, в 40 регионах России в 470 пунктах временного размещения находятся 30,95 тысячи беженцев, в том числе 11,54 тысячи детей», — сказал он.

С четверга число задействованных в размещении субъектов выросло на 1, ПВР – на 39, а число размещенных там людей почти на 2 тысячи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что второго апреля рано утром в Набережные Челны прибыли 297 вынужденных переселенцев. 197 из них проживают в санатории «Жемчужина», 100 — в гостинице «КАМАЗ».