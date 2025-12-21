В реестр ОКН включат «самолетный» корпус КАИ – образец сталинского неоклассицизма

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В столице Татарстана «самолетный» корпус Авиаинститута (учебное здание №3 КНИТУ-КАИ) может быть включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятник республиканского значения. Вопрос рассматривает Комитет РТ по охране ОКН.

Здание «самолетного» корпуса, расположенное по адресу: ул. Льва Толстого, д. 15 (литеры А, А1 и А2), является важным элементом культурно-исторического наследия Казани. Оно расположено в пределах исторического центра города, вблизи значимых городских магистралей, и сохраняет уникальные черты, характерные для советской архитектуры, констатирует пресс-служба ведомства.

В тексте государственной историко-культурной экспертизы сказано, что еще в 1932 году на территории почти всего 57-го квартала, где сейчас находится 3-е здание КНИТУ-КАИ, планировалось построить морфологический корпус Мединститута. Конструктивистские и постконструктивистские варианты разработали архитекторы Виктор Сотонин и Андрей Спориус.

Позднее, в 1936 году, архитектор Всеволод Дубровин разработал генеральный план городка Казмединститута, а также планировки и фасады морфологического корпуса (его предполагалось построить с отступом от красной линии улицы). Городок так и не был создан, но в 1940 году на месте предполагаемого морфологического корпуса возвели совпадающий с ним по силуэту «самолетный» корпус КАИ.

Однако, обращает внимание автор экспертизы, хотя Дубровин и использовал чертежи 1936 года в 1940-м, объемно-пространственная структура здания оказалась изменена. Центральный объем стал ризалитом вместо пристроя в три этажа. Внешний вид же получился более консервативным.

Основной пятиэтажный объем «самолетного» корпуса с монотонными рядами окон вытянут вдоль улицы Толстого с отступом от красной линии. По центру фасада к нему примыкает аудиторный выступ с главным входом в цокольном ярусе (с тремя прямоугольными дверными проемами). Над нижним этажом, выступающим в качестве стилобата, возносится портик из шести высоких квадратных колонн.

Ризалит имеет большие вытянутые окна, перед которыми по оси простенков и стоят колонны. Над ними размещен дополнительный чердачный этаж с квадратными окошками, увенчанный фронтоном с развитым профилированным карнизом, отмечается в каталоге «Объекты культурного наследия Республики Татарстан».

В целом здание «самолетного» корпуса в этом издании охарактеризовано следующим образом: «Образец позднего сталинского неоклассицизма, созданный на основе конструктивистских решений предшествующей строительной эпохи, демонстрирующий переосмысление архитектурного языка и сведение к минимуму античных заимствований».

К основному объему с двух сторон под прямым углом примыкают два не менее протяженных пристроя, возведенных значительно позже – в 1960–1980-е годы. Один из них закрыл часть исторического фасада и изменил планировочную схему с галерейной на коридорную, что дало возможность разместить дополнительные кабинеты на западной стороне.

«Самолетный» корпус имеет историческую ценность как образец вузовского здания СССР периода 1940–1950-х годов, возведенного по типовому проекту в стиле «позднего сталинского неоклассицизма» с фокусом на функциональность и монументальность, но с упрощением декора, переходящим к более скромной архитектуре 1950-х, подчеркивает автор ГИКЭ.

Объект сохранил целостность и подлинность основных конструкций и композиционного решения фасадов, хотя первоначальные конструкции кровли, кровельного покрытия и полов утрачены. Помимо прочего, в стенах корпуса находилась кафедра строительной механики летательных аппаратов, основанная в 1938 году профессором Юрием Одиноковым. На здании установлена мемориальная доска в его честь.

В перечень выявленных объектов культурного наследия «самолетный» корпус КАИ внесли еще в 2015 году, поставив здание на государственную охрану.