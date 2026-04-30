В редакции «Ватаным Татарстан» почтили память бывшего главного редактора Мунира Аглиуллина

Фото: © Ильдар Мухаметзянов

В редакции газеты «Ватаным Татарстан» прошло памятное мероприятие, посвященное бывшему главному редактору издания и народному депутату Татарстана Муниру Аглиуллину. В церемонии приняли участие представители медиасферы республики, ветераны журналистики и коллеги, поделившиеся воспоминаниями о нем.

Член Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Римма Ратникова напомнила, что в начале 1990-х годов, в один из самых сложных периодов для республики, он вместе с коллегами защищал интересы Татарстана.

«Когда Мунир Абдуллович начинал говорить, поднимались ветер и буря, а когда смеялся – казалось, что дрожат оконные стекла. Он никогда не любил цензуру, говорил прямо, не занимался никакими закулисными делами. В моей памяти он остался крупной личностью, надежным человеком, хорошим другом, талантливым журналистом и руководителем», – сказала Ратникова.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил значимость сохранения памяти о ветеранах отрасли и роли таких руководителей в развитии медиасферы Татарстана.

«Если мы не теряем историю, мы видим будущее», – подчеркнул он, отметив вклад Аглиуллина в сохранение и развитие печатной инфраструктуры республики.

Генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век», депутат Госсовета Республики Татарстан Ильшат Аминов высоко оценил его вклад в журналистику 1990-х годов.

«Мне представители того времени кажутся гигантами. Каждый был по-своему талантливой, самобытной, думающей личностью. Сейчас таких людей меньше. Но Мунир Абдуллович был особенным человеком: если он за что-то брался – считай, дело решено. Он возглавлял газету в самые тяжелые, 90-е годы, очень достойно вел работу журналистского союза, помогал многим коллегам», – сказал он.

«Он служил многим людям, внес большой вклад в свою редакцию и остался в наших сердцах своими добрыми делами. Мы все стоим на плечах этих гигантов», – добавил Аминов.

Мунир Абдуллович родился 27 сентября 1940 года в деревне Кыр-Тавгельдино Буинского района. Окончил Казанский университет и Высшую партийную школу при Центральном комитете КПСС.

Работал в районных и республиканских СМИ, в том числе в «Ватаным Татарстан», где с 1990 по 1996 год был главным редактором. Также занимал руководящие должности в других изданиях. В 1990–1995 годах был народным депутатом Татарстана. В этом году он скончался в возрасте 85 лет и был похоронен на мусульманском кладбище в Самосырово.

Камиля Билалова