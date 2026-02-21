На 86-м году жизни скончался заслуженный работник культуры ТАССР Мунир Аглиуллин

Фото из семейного архива

Журналист, заслуженный работник культуры ТАССР Мунир Аглиуллин скончался на 86-м году жизни. Об этом «Татар-информу» сообщил сын журналиста.

Мунир Абдуллович родился 27 сентября 1940 года в деревне Кыр-Тавгельдино Буинского района. Окончил Казанский университет и Высшую партийную школу при Центральном комитете КПСС.

С 1960 года был заведующим газеты «Кызыл байрак» («Красное знамя») Камско-Устьинского района. Затем работал на телевидении – с 1963 года был редактором Лениногорской студии. С 1968 года занимал должность заведующего отделом писем в Комитете по радиовещанию и телевидению при Совете Министров ТАССР, а с 1969 года руководил отделом в газете «Кызыл тан» в Уфе.

В 1973-1996 годах работал в газете «Ватаным Татарстан» (корректор, заведующий отделом, заместитель редактора, с 1990 года – главный редактор). С 1997 года занимал должность заместителя директора Татарского книжного издательства. В 1999–2003 годах был заместителем главного редактора журнала «Татарстан», в 2005–2007 годах – редактором отдела газеты «Шахри Казан».

Печатался в газете «Татарстан яшьләре», журналах «Казан утлары», «Сөембикә», «Татарстан» и др. Основными темами его публикаций были вопросы государственного строительства, сельского хозяйства и межнациональных отношений.

В 1984 году стал лауреатом премии имени Х. Ямашева. В 1990–1995 годах Аглиуллин был народным депутатом Татарстана.

Прощание с Муниром Аглиуллиным состоится сегодня по адресу: Мамадышский тракт, 40, ориентировочно в 11:00.