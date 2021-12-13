В РПЦ окажут помощь пострадавшим при взрыве в православной гимназии в Серпухове

Русская православная церковь выражает искреннее сочувствие в связи со взрывом в православной гимназии при женском монастыре в Серпухове и обязательно поможет всем пострадавшим, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram.

«Где бы ни происходили подобные нападения, они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем. Все обстоятельства произошедшего проверяются, церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим», — написал Легойда.

Он также отметил, что церковь продолжит заниматься работой с трудными подростками.

13 декабря совершеннолетний выпускник православной гимназии, расположенной рядом с женским монастырем, устроил взрыв, применив самодельное взрывное устройство. В результате инцидента пострадало два человека, в том числе один 15-летний подросток.