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Происшествия
13 декабря 2021  09:32
Павел Климчак

Самодельное устройство взорвалось в женском монастыре в Подмосковье, пострадал подросток

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На территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного источника.

Инцидент произошел около восьми часов утра в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40. Дальнейшие подробности выясняются.

«РИА Новости» сообщают о семерых пострадавших. Самодельную взрывчатку активировал неизвестный мужчина на входе в православную гимназию на территории монастыря. Он и является одним из пострадавших.

#взрыв #самодельная бомба #монастырь
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