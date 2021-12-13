Самодельное устройство взорвалось в женском монастыре в Подмосковье, пострадал подросток

На территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного источника.

Инцидент произошел около восьми часов утра в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40. Дальнейшие подробности выясняются.

«РИА Новости» сообщают о семерых пострадавших. Самодельную взрывчатку активировал неизвестный мужчина на входе в православную гимназию на территории монастыря. Он и является одним из пострадавших.