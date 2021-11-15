В разрушенном от взрыва газа доме в Челнах началось перекрытие пятого этажа

В разрушенном после взрыва бытового газа дома 48/20 в Набережных Челнах продолжаются работы, ведется перекрытие этажей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома Набережные Челны Ильмир Исхаков.

«На этой неделе на нижних этажах строители приступят к отделочной работе на нижних этажах. На пятом этаже ведется перекрытие», — отметил докладчик.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев напомнил, что трагедия в пятиэтажном доме 48/20 случилась 25 октября. Градоначальник поставил задачу, чтобы к Новому году все жители разрушенных 11-го и 12-го подъездов вернулись в свои квартиры. На восстановительные работы дома из городского бюджета выделено 10 млн рублей. Сейчас пострадавшие временно переселены в общежитие завода ПАО «КАМАЗ».

В городе также продолжается проверка всего газового оборудования. Работа будет проводиться в течение ноября и декабря. Магдеев поручил держать вопрос на контроле и реагировать на сигналы людей о запахе газа. «Такие сообщения на сегодняшний день имеются», — отметил он.