В РАО поддержали введение интегральной оценки в школах

Предложение ввести интегральную оценку в школах является разумным, так как необходимо учитывать все достижения и способности ребенка в комплексе. Об этом заявила президент Российской академии образования Ольга Васильева, передает ТАСС.

«Это разумная идея. Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ», — подчеркнула глава РАО.

«Необходим механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе, чего пока ЕГЭ не может обеспечить в полной мере», — пояснила она.

По мнению Васильевой, детям необходим более индивидуальный подход, но для этого общество должно больше доверять школе и учителям, которые оценивают детские успехи.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил ввести для выпускников школ интегральную оценку, учитывающую знания по всему спектру изучаемых предметов. Она должна учитываться при поступлении в вуз наряду с результатами ЕГЭ, убежден он.

В связи с этим вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заметил, что возможность введения интегральной оценки обсудят в рамках подготовки стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года.