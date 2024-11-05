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В РАН не исключили обострение отношений между РФ и США в случае победы Харрис на выборах
В случае победы на выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис отношения между Москвой и Вашингтоном могут обостриться. Такое мнение выразила Руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН им. Е. М. Примакова Виктория Журавлева.
«Она более идейно жесткая, чем (Президент США Джозеф) Байден. И вот эта тема, которую продвигает администрация Байдена относительно защиты демократии от российской угрозы, для Харрис считается одной из центральных и очень важных», – рассказала Журавлева «Татар-информу».
В случае победы кандидата-республиканца Дональда Трампа, по ее словам, в США может измениться курс в сторону снижения поддержки Украины.
«В Республиканской партии доминирует сейчас правоконсервативное крыло, которое считает, что Украина оттягивает внимание и силы США от Китая. И, соответственно, политику поддержки нужно изменить. Надо сокращать финансирование, надо по возможности перекладывать ответственность и основные расходы на европейцев и по возможности сворачивать в целом конфликт на Украине. Отсюда возможен какой-то спад напряжения в российско-американских отношениях», – добавила она.
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