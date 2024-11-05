Трамп или Харрис: предвыборные расклады и кто будет удобнее России

Финальный опрос, проведенный NBC New, показывает равные шансы Трампа и Харрис

Фото: nbcnews.com

Цифры предвыборных опросов

Оба кандидата на пост президента США к моменту начала выборов имеют одинаковые шансы на победу. В частности, финальный опрос, проведенный NBC News, служит ярким тому подтверждением. Как за Трампа, так и за Харрис готовы отдать свои голоса по 49% американцев. Оставшиеся 2% по-прежнему не определились с выбором.

Хотя буквально несколько дней назад кандидат от республиканцев имел перевес в 3%. NBC News уверено, что Харрис удалось догнать своего оппонента благодаря риторике в защиту абортов и поддержке среднего класса. Трамп же потерял голоса из-за своих популистских заявлений.

Соответственно, во многом результаты выборов будут зависеть от того, как проголосуют «колеблющиеся» штаты. Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией AtlasIntel, Трамп опережает Харрис во всех «колеблющихся» штатах. Так, в Аризоне кандидат-республиканец имеет преимущество на 6,8%, в Неваде – на 5,5%, в Северной Каролине – на 3,6%, в Пенсильвании – на 1,7%, в Мичигане – на 1,5%, в Висконсине – на 1,3%.

«Возможно, что выборная кампания перекочует в Конгресс, и именно там будут решаться принципиальные вопросы, связанные с итогами выборов» Фото: © Артур Габдрахманов / Sputnik / РИА Новости

«Не вижу спокойного конца, где власть была бы передана и американское общество объединилось»

Профессор, доктор политических наук Андрей Кошкин отметил в разговоре с корреспондентом «Татар-информа», что в настоящее время в США сложилась уникальная ситуация, когда выявить победителя практически невозможно.

«Если есть преимущества, о которых заявляют или республиканцы, или демократы, то они не превосходят погрешность, равную 3 процентам», – сказал Кошкин «Татар-информу».

По его словам, у демократов есть административный ресурс, которым они наверняка воспользуются. Но многие избиратели настолько оказались впечатлены недееспособностью нынешней власти, что готовы поверить критике со стороны Трампа и отдать ему предпочтение.

«Ну и в свое время, когда все думали, что именно нерегулируемый поток мигрантов полностью на 100% будет поддерживать демократов, оказалось, что они готовы поддерживать и экономические предложения со стороны Трампа», – добавил политолог.

Он не исключил, что исход выборов будет решаться в Конгрессе США.

«Как ни были бы разложены векторы политических сил, вполне возможно, что выборная кампания перекочует в Конгресс и именно там будут решаться принципиальные вопросы, связанные с итогами выборов. Я не вижу спокойного конца, где бы власть была передана и американское общество объединилось», – рассказал эксперт.

«У Трампа образ мученика и такой сакральной жертвы в глазах простых американцев» Фото: kremlin.ru

«Несмотря на то что социологические опросы показывают равенство между кандидатами, на самом деле у Трампа преимущество»

Директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что у Трампа больше шансов на победу.

«Несмотря на то что социологические опросы показывают равенство между кандидатами, на самом деле у Трампа преимущество в 5%», – сообщил Марков «Татар-информу».

Он пояснил, что избирательная система США дает преференцию штатам с малым населением, которые, собственно, голосуют за Трампа. Это связано с тем, что число выборщиков рассчитывается от числа конгрессменов от штата, которое пропорционально населению, и числа сенаторов, которое непропорционально населению, поскольку в Сенате представлены по два человека от каждого штата. Поэтому есть определенный резерв, который равен 2,5%.

Кроме того, 2% американцев, согласно опросам, еще не определились с выбором. По мнению Маркова, они отдадут свои голоса за Трампа, поскольку эти люди недовольны нынешней властью, поэтому они отказываются рассказывать о своих предпочтениях социологам.

«Это значит, что Трамп получает примерно на 5% дополнительно», – отметил эксперт.

Он напомнил про выборы 2016 года, когда Хилари Клинтон получила на 2% больше, чем Трамп. Но в конечном итоге кандидат-республиканец одержал победу.

Схожую точку зрения выразил и политолог-американист, эксперт по внутренней политике США Малек Дудаков.

«На текущий момент Трамп может рассчитывать на большее количество голосов, чем Харрис. Поэтому небольшое преимущество у него есть, но оно не такое крупное, чтобы мы могли говорить, что Трамп точно победит», – сказал Дудаков «Татар-информу».

Больше в победу кандидата от республиканцев верит также ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Конечно, чуточку больше шансов у того же Трампа, так даже букмекеры считают. Тем более что у Трампа образ мученика и такой сакральной жертвы в глазах простых американцев, поскольку две с половиной попытки его устранения было. По рейтингам он сейчас отчасти лидирует», – рассказал Блохин «Татар-информу».

«Если будет Харрис, политика [в отношениях США и России], видимо, не изменится» Фото: © Стрингер / РИА Новости

«Харрис будет лучше Байдена, а Трамп полон решимости пойти на мир»

Сергей Марков считает, что победа на выборах как Харрис, так и Трампа, может положительно отразиться на отношениях США к России.

«Если будет Харрис, политика, видимо, не изменится. Хотя есть два больших плюса у Харрис по сравнению с Байденом. Первый заключается в том, что не будет самого Байдена. А Харрис безразлична к России. Байден же лично ненавидит Президента РФ Владимира Путина. Потому что в 2011 году Байден приезжал в Москву и требовал, чтобы Путин не шел на следующий президентский срок. И Путин его послал. И вот Байден с тех пор не может простить это Путину», – сказал Марков.

Вторым плюсом прихода к власти Харрис служит возможная отставка госсекретаря США Энтони Блинкена, который, по словам политолога, так же ненавидит Россию.

«Он ненавидит русских и православных, поскольку он считает, что его дед бежал из Киева от еврейских погромов в 1905 году. Поэтому у него личная неприязнь к России. Поэтому даже Харрис будет лучше, чем Байден. А Трамп вообще полон решимости привести ситуацию к миру. И это очень хорошо. К тому же он планирует сократить военную помощь Украине», – добавил Марков.

По мнению Малека Дудакова, как Трамп, так и Харрис в случае победы на выборах рано или поздно будут вынуждены начать переговоры с Россией.

«Я думаю, Трамп этим займется сразу же, а Харрис будет этим заниматься постепенно. Плюс у них будет мотивация показать большую эффективность в сравнении с тем, что делал Байден и его команда, и попытаться как-то все-таки с нами договориться», – считает Дудаков.

Фото: kremlin.ru

«При Трампе возможен спад напряжения в российско-американских отношениях»

Руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН им. Е. М. Примакова Виктория Журавлева считает, что в случае победы Харрис отношения между РФ и США могут обостриться.

«Она более идейно жесткая, чем Байден. И вот эта тема, которую продвигает администрация Байдена относительно защиты демократии от российской угрозы, для Харрис считается одной из центральных и очень важных», – рассказала Журавлева «Татар-информу».

В случае победы Трампа, по ее словам, в США может измениться курс в сторону снижения поддержки Украины.

«В Республиканской партии доминирует сейчас правоконсервативное крыло, которое считает, что Украина оттягивает внимание и силы США от Китая. И, соответственно, политику поддержки нужно изменить. Надо сокращать финансирование, надо по возможности перекладывать ответственность и основные расходы на европейцев и по возможности сворачивать в целом конфликт на Украине. Отсюда возможен какой-то спад напряжения в российско-американских отношениях», – добавила она.