В рамках зимнего фестиваля «Курше» казанцев ждет «Нейро-снег фест»

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

В последний день зимних каникул, 11 января, жители столицы Татарстана смогут познакомиться с искусственным интеллектом и создать своими руками уникальную зимнюю открытку, посетив «Нейро-снег фест» в парке Тысячелетия.

Событие организует казанский кампус «Школы 21» при поддержке администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани в рамках фестиваля «Курше фест»

«Нейро-снег фест» – это возможность для казанцев провести зиму с максимальной пользой: зарядиться здоровьем на свежем воздухе, прокачать цифровые навыки и открыть для себя новый формат интеллектуально-активного отдыха», – рассказали в «Школе 21».

Программа фестиваля будет включать три ключевых мероприятия. Каждое из них раскроет тему искусственного интеллекта с новой стороны.

Ключевым моментом ивента станет «Магия технологий» – воркшоп по созданию зимних открыток с помощью нейросетей. Гости события погрузятся в мир генеративного искусственного интеллекта и освоят базовые принципы работы с нейросетями для творчества. С помощью специалистов каждый сможет создать собственную зимнюю цифровую открытку. Ее можно будет распечатать и отправить родным и близким.

Начнется фестиваль в 10 часов утра 11 января. Для участия необходима обязательная регистрация по ссылке.

В регионе запущен проект «Зима в Татарстане», который представляет собой продолжение аналогичной летней инициативы по созданию единой афиши всех событий, проходящих на открытом воздухе в республике. Он объединяет сотни мероприятий во всех городах и районах РТ. Летний сезон продемонстрировал высокий потенциал проекта: состоялось более 3,5 тыс. мероприятий в 45 муниципалитетах региона.

На онлайн-афише проекта «Зима в Татарстане» размещено свыше 800 событий, из которых более 200 проводятся в рамках фестиваля «Курше». Всего за зимний период предполагается организовать примерно 1,5 тыс. мероприятий.