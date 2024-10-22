В рамках саммита БРИКС начал работу пресс-центр

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В «Казань Экспо» начал работу пресс-центр саммита БРИКС 2024. Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа». Точное количество представителей прессы, аккредитованных на мероприятие, не известно – информация носит конфиденциальный характер. Однако ранее сообщалось, что работать на нем будет более 2 тыс. журналистов из 59 стран.

В пресс-центре организован международный вещательный центр, откуда журналисты смогут вести трансляции в свои страны. Для них здесь оборудовано около 300 рабочих мест с доступом в интернет, есть также пресс-румы и брифинг залы. Кроме того, в пресс-центре на большом экране ведется прямая трансляция основных мероприятий саммита.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

У Президента России Владимира Путина запланированы встречи с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой, Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.